Dumbo, China e mais pets esperam por um novo lar em feira de adoção em Cotia

O setor de Zoonoses de Cotia realizará, no sábado (18), mais uma edição da feira de adoção de pets. Evento acontecerá das 9h às 12h, na Praça dos Romeiros, Caucaia do Alto.

Entre os animais que esperam por um novo lar estão Dumbo, Oreia, China e Bela, todos vacinados, castrados e vermifugados. Quem quiser conhecer os pets poderá dar uma volta no local, sob a supervisão da equipe do Setor de Zoonoses.

Dez animais foram adotados nos eventos realizados em novembro. “Estamos muito felizes com o resultado, mas o nosso trabalho e os nossos esforços para encaminharmos os animais para um novo lar não param. Seguiremos com a programação e o nosso desejo é para que todos sejam adotados”, disse Ana Marina Lino, coordenadora do Setor de Zoonoses.

Para fazer a adoção é preciso ser maior de 18 anos, portar documento oficial com foto, comprovante de endereço, informar um telefone de contato e responder a uma entrevista no local.

Serviço

Adoção de pets em Cotia

Quando: 18 de dezembro, das 9h às 12h

Onde: Praça dos Romeiros – Caucaia do Alto

Conheça os animais