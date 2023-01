Dupla de Osasco é campeã mundial de Jiu-Jitsu

O inusitado às vezes acontece. Sem precisar lutar, as atletas osasquenses de Jiu-Jitsu, Natália Nespatti, 33 anos, e Camila Gerra, 27, foram campeãs mundiais No-Gi da Confederação Brasileira da categoria, no domingo (22).

Natália disputou na categoria Marrom Adulto Leve e foi campeã porque sua adversária não atingiu o peso e, no caso de Camila (Marrom Adulto Pluma), não havia adversária para ela. O evento ocorreu no Complexo Esportivo Baby Barioni, no bairro da Água Branca, na capital.

No ano passado a dupla obteve grandes conquistas. Em janeiro, com o título de campeã de Natália, no Campeonato Mundial sem Kimono, homologado pela CBJJE, e, em agosto, Camila Guerra foi bronze no Grand Slam profissional sem kimono. Um mês antes ela havia sido campeã brasileira de kimono em torneio chancelado pela CBJJ.

Entre fevereiro e março, Natália atuou como coach de Camila durante as seletivas do ADCC (Abu Dhabi Combat Club), torneio referência para os atletas da modalidade. Em junho e agosto Osasco recebeu a segunda e terceira etapas do Circuito Paulista.

As duas atletas são contempladas pelo Programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer da Prefeitura de Osasco.