Dupla é presa com drogas, dichavadores e folhas de seda em Carapicuíba

Policiais militares do 5° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) detiveram dois homens e apreenderam de 1.311 porções de drogas, além de uma quantia em dinheiro e anotações do tráfico, na Vila Creti, em Carapicuíba.

Durante a ação, realizada na tarde desta quinta-feira (27) na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, a dupla, de 36 e 18 anos, foi abordada pelos policiais. Com os suspeitos, foram encontrados R$ 846, bem como 249 porções de maconha.

Questionados sobre as substâncias, confessaram que comercializavam a droga e contaram sobre um outro local onde havia mais porções da droga. No referido lugar, os policiais encontraram uma sacola com 812 porções de maconha, 218 de cocaína e 32 de crack.

Também foram apreendidos dois celulares, 38 dichavadores, além de folhas de seda e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico. Todo o material foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC) para ser periciado.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e associarem-se duas ou mais pessoas na Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) da cidade. A dupla permaneceu à disposição da Justiça.