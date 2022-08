Dupla sertaneja Netto & Henrique se apresenta em Barueri neste domingo

A dupla sertaneja Netto & Henrique vai se apresentar no palco do Parque Municipal Dom José, em Barueri, neste domingo (7). Atração do Cultura no Parque é gratuita e começa às 11h.

Netto & Henrique vão apresentar as músicas do DVD “Nosso Sonho”, gravado em outubro do ano passado. O disco, que ainda não teve todas as suas fixas lançadas na internet, traz grandes sucessos como a música título, “Nosso Sonho”, que já tem mais de um milhão e meio de ouvintes mensais no Spotify, e “Cheiro de Problema”, com mais de 12,5 milhões de a acessos nas plataformas de streaming.

O Parque Municipal Dom José fica na Rua Ângela Mirella, 500, no Jardim Barueri.

SERVIÇO

Cultura no Parque – Netto & Henrique

Quando: domingo 07/08, às 11h

Engrada gratuita