Durante live, Michel Teló anuncia doação para instituições que ajudam no combate ao coronavírus

O cantor sertanejo Michel Teló anunciou, durante a livre “Churrasco do Teló em Casa”, que fez no domingo (29), a doação de dez sistemas de energia solar para instituições sociais que estão ajudando pessoas que sofreram impactos do novo coronavírus (covid-19).

O cantor apresentou durante a live, 20 músicas entre hits do seu repertório, incluindo o novo EP “Churrasco do Teló – Volume 2”, e clássicos da música sertaneja. Teló reforçou ainda o recado para que as pessoas fiquem em casa e ajudem a quem precisa. “Às vezes, uma simples ligação para quem está sozinho, pode fazer uma grande diferença”.

Publicidade

Serão doados, em parceria com a Renovigi, dez sistemas de 5kW, com valor médio de mercado de R$ 30 reais mil cada um, total de R$ 300 mil reais. Em um ano, a economia gerada pelos 10 sistemas será de aproximadamente R$ 80 mil reais. Ao longo da vida útil, de 25 anos, a economia será de R$ 2 milhões de reais.

+ Em live de 5h, Gusttavo Lima arrecada dinheiro e mantimentos para luta contra o coronavírus

“Quando recebemos o pedido do Michel para esta parceria, imediatamente nos dispusemos. Sabemos que neste momento cada um tem que ajudar conforme pode e que todo auxílio pode fazer uma grande diferença na vida do próximo. A conta de luz é uma despesa fixa com a qual muitas organizações vão sofrer a partir de agora”, disse Alcione Belache, CEO da Renovigi.

As instituições ainda não foram escolhidas e quem quiser indicar alguma entidade, pode enviar sugestões pelo Instagram da Renovigi.