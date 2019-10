“É de dar dó”, diz Joelma sobre fase de Ximbinha

A cantora Joelma comentou a fase vivida pelo ex-marido, Ximbinha, que tem sido destaque nos noticiários mais com polêmicas com mulheres e bebida do que profissionalmente, após a separação e o fim da banda Calypso, em 2015.

“É de dar dó. Mas fazer o quê? A gente planta, a gente colhe. E eu não vou colher por ele. Deus é justo”, afirmou, em entrevista ao jornalista Leo Dias, no Uol.

Ela também afirmou sobre a expectativa de um novo amor “para a vida inteira”. “Vou me casar novamente e quero ter mais um filho. Por que não? Estou viva! Temos que ficar com o coração aberto. Quem tem Deus não tem trauma, e eu sou uma mulher de fé”.

Joelma se prepara para gravar um novo DVD em novembro, para celebrar seus 25 anos de carreira.