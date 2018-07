“É o amoooooorrr…”: Zilu revela se convidaria Zezé para cantar em seu casamento; assista

Zilu Camargo participou de uma brincadeira no Hottel Mazzafera, canal do youtuber Matheus Mazzafera no Youtube, e não fugiu das perguntas. Ela admitiu que pode se casar novamente e falou até que chamaria até o ex-marido, Zezé di Camargo, e Luciano para cantarem na festa: “Sem problema nenhum, se eles toparem…”. Ela namora desde o início do ano o fotógrafo Marco Augusto Ruggiero.

Zilu também comentou, sem citar o nome de Zezé, sobre o que já fez para flagrar uma traição: “Fiquei quatro horas dentro de um carro. Hoje, eu falo: ‘Meu Deus, quanta ignorância!.