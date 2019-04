“É preciso que cada morador ajude a cuidar do bairro”, diz Rogério Lins, sobre combate a lixo e entulho em Osasco

“É preciso que cada morador ajude a cuidar do bairro”, diz Rogério...

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, pede a colaboração da população no combate ao despejo irregular de lixo e entulho nas vias públicas do município. “É preciso que cada morador ajude”, declarou.

Publicidade

A administração municipal tem intensificado a fiscalização e quem for flagrado pode ser multado em R$ 15,7 mil e ter o veículo apreendido.

“Essa ação visa despertar no munícipe o seu papel de cidadão consciente, saber que não se deve jogar entulho nas ruas e terrenos, pois isso pode resultar na aplicação de multas. É preciso que cada morador ajude a cuidar do bairro e avise a Prefeitura caso flagre pessoas despejando entulho pela cidade”, afirmou o prefeito durante evento esta semana.

Um caso recente de multa de R$ 15,7 mil e apreensão do veículo aconteceu no Jaguaribe, em uma área que havia acabado de ser limpa pela equipe de zeladoria da Prefeitura de Osasco, no início de abril. Os GCMs efetuaram o flagrante após denúncia anônima.

Denuncie

O munícipe que constatar o descarte de lixo ou entulho em terrenos baldios, calçadas e córregos da cidade pode ajudar a fiscalização identificando o local de despejo e o infrator por meio de fotos ou vídeos. Em caso de veículos, fazer a identificação das placas.

Publicidade

A denúncia pode ser feita por meio do telefone 156 ou protocolo anônimo no Departamento de Controle Urbano.

Ecopontos

Osasco conta com três Ecopontos, locais onde é possível descartar material inservível, como sobras de material de construção, podas de árvores, móveis velhos, produtos eletrônicos, papel, papelão e vidro nos recipientes disponibilizados pela prefeitura.

Está prevista a instalação de 19 Ecopontos na cidade. Os atuais estão situados no Jardim Mutinga (Avenida Ônix, 783), na zona Norte, no Jaguaribe (Rua Fernando Miorim Filho, 150), e no Novo Osasco (Rua Dr. Teodoro de Souza Brandão, 1.020), ambos na zona Sul.