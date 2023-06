“É só o começo do que Deus tem preparado”, diz Kaká Diniz após Simone receber disco de diamante duplo

A cantora sertaneja Simone Mendes não segurou as lágrimas ao ser homenageada no palco do “Domingão com Huck” neste domingo (18). Nas redes sociais, o marido da artista, Kaká Diniz, elogiou a amada: “Isso é só o começo do que Deus tem preparado pra você!”.

Simone recebeu um disco de diamante duplo por atingir a marca de 200 milhões de reproduções no streaming de sua nova música na carreira solo, “Erro Gostoso”. “Tenho orgulho da mulher incrível que você é. Te amo, Simone”, completou Kaká, nos Stories do Instagram.

A sertaneja, que é dona de uma mansão luxuosa em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, estava na bancada de jurados do quadro “Dança dos Famosos” quando o apresentador Luciano Huck pediu para soltar um vídeo no qual Ivete Sangalo rasga elogios à artista.

“Pra mim, uma das maiores vozes do mundo. Simone é uma excepcional cantora, uma amiga tão grandiosa quanto cantora. Um coração cheio de muito amor. A gente é muito parceira, a gente conversa muito, troca ideia sobre a vida, sobre música, sobre filhos, casamento… Simone, te amo, minha amiga”, declarou Ivete.

“Aí é golpe baixo… A Ivete é uma pessoa muito humana, linda, de um coração gigantesco e que se preocupa com o outro. Ela tem me ensinado muito, nos momentos difíceis ela tá do meu lado. É fofoqueira, viu? gosta de uma fofoca. Eu te amo, minha princesa”, respondeu Simone.

Os mais de 200 milhões de streams em apenas uma canção marcam a nova fase de sucesso na vida de Simone, que engrenou carreira solo após o fim da dupla sertaneja com a irmã, Simaria. “Que honra receber essa homenagem. Me sinto muito grata por minha música chegar a tantas pessoas, e participar de tantos momentos felizes Brasil a fora”, escreveu a artista no Instagram.

“Obrigada, meu Deus por tanto, a minha família, equipe, gravadora e aos meus fãs, que me ajudam todos os dias a ir cada vez mais longe. Somos disco de ouro e diamante duplo, miglos! É só o começo de uma história linda que temos pela frente juntos”, finalizou.