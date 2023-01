“É trabalhando juntos que aprovaremos o que é bom para Osasco”, diz novo presidente da Câmara

O novo presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos, afirmou que pretende realizar ações que aproximem ainda mais a população osasquense do Legislativo durante o seu mandato.

“A população precisa saber que o trabalho da Câmara também é responsável por este resultado. A partir daí ela pode se engajar mais com a Câmara e cobrar mais também, sabendo o que a Câmara está fazendo de bom para Osasco”, declarou o vereador.

Carmônio destacou também a importância do Legislativo para o município. “O que aprovamos aqui tem potencial de mudar os rumos do município. Se hoje o prefeito tem uma grande aprovação é graças ao seu trabalho, mas, também, às ações que o Legislativo aprovou por entender que seriam benéficas para Osasco”, pontuou.

O vereador acrescentou ainda que a sintonia entre o Legislativo e Executivo é fundamental para o desenvolvimento da cidade. “É trabalhando juntos que vamos aprovar o que é bom para Osasco. Sou presidente, mas sozinho não faço nada”, enfatizou Carmônio.

Natural de Pilão Arcado, no interior da Bahia, Carmônio Bastos chegou a Osasco em 1983, e desde então tem construído sua trajetória. A última delas é recente: a eleição para presidente da Câmara de Osasco.

Depois de mais de 30 anos de experiência no setor privado, Bastos ingressou no setor público e promoveu uma revolução na Secretaria Municipal de Recreação, Esportes e Lazer (Serel). Enquanto secretário, no período de abril de 2018 a abril de 2020, procurou humanizar a atuação e modernizar a estrutura da pasta. Na sua gestão deixou como legado 82 pontos de promoção de atividade física em Osasco – sendo 14 campos de futebol – com 26 modalidades e 11 mil munícipes atendidos por semana.

A atuação no Esporte o credenciou para ocupar uma vaga na Câmara Municipal em 2020. Eleito com 3266 votos, ele tem chamado atenção por sua atuação nas frentes da Saúde, Educação e Esportes e pelo bom relacionamento com os demais vereadores. No dia 22 de dezembro de 2022, foi eleito o novo presidente da Casa.