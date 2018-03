Ecopontos de Osasco serão entregues em junho, diz Prefeitura

Em comemoração aos 56 anos de Osasco o prefeito Rogério Lins (Pode) lançou, no dia 20/2, a Pedra Fundamental de três estações de coleta, também chamadas de Ecopontos. Segundo a Prefeitura, as unidades serão instaladas no Jardim Mutinga, Novo Osasco e Jaguaribe e as entregas estão previstas para acontecer em junho.

Os Ecopontos são equipamentos destinados à entrega de pequenos volumes de resíduos como entulhos e móveis volumosos, poda de árvore, além de papelão, papéis, metal, plástico e vidros. A intenção das estações de coleta é ampliar a participação da comunidade local, favorecendo a geração de trabalho e renda, através das cooperativas que trabalham com coleta seletiva, e ainda ações de Educação Ambiental, para garantir um bom desempenho dos serviços, humanização dos espaços, segurança e conforto aos usuários.

O que os Ecopontos vão oferecer?

1) Guarita – Edificação para controle de acesso, administração, copa, banheiro, tanque externo em área coberta.

2) Área para instalação de contêineres, para coletas seletivas de resíduos secos: papel, papelão, plástico, vidro.

3) Platô – Rampa de Transbordo de acesso para deposição de resíduos da construção e volumosos em caçambas estacionárias.

4) Pátio de manobra.

5) Áreas drenantes e ajardinadas.

6) Totem informativo

7) Iluminação Externa, entre outros itens.

Endereços dos Ecopontos:

Jardim Mutinga – Avenida Ônix, 783 – Zona Norte

Novo Osasco – Rua Theodoro de Souza Brandão, 1020 – Zona Sul

Jaguaribe – Rua Fernando Miolin Filho, 150 – Zona Sul

De acordo com a Prefeitura, o descarte irregular de entulho em vias públicas, terrenos e outros locais inapropriados é crime ambiental previsto em lei, prevê uma multa de R$15 mil e também a apreensão do veículo do infrator. As denúncias podem ser feitas pela Central 156 ou pelo telefone fixo 3651-7080.