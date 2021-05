Ederson é Osasco na final da Champions League, neste sábado (29)

O goleiro Ederson representa Osasco na final da Champions League, que acontece neste sábado (29), no Estádio do Dragão, em Portugal. Nascido e criado na cidade, ele é uma das principais apostas do Manchester City na decisão contra o Chelsea da principal competição de clubes do mundo.

Ederson cresceu no bairro do Rochdale, em Osasco, teve uma passagem pela base do São Paulo, de onde foi dispensado por telefone, e rumou, com apenas 15 anos, para o Benfica, de Portugal, onde começou a brilhar na Europa para se tornar um dos melhores goleiros do mundo. Seu valor de mercado está em torno de R$ 364 milhões.

O Manchester City comemorou este mês o título da Premier League e o osasquense, que se destaca também com a qualidade na saída com os pés, foi o único brasileiro a figurar nas seleções das cinco principais ligas da Europa no site Football Observatory. Ederson foi o goleiro reserva da seleção brasileira na Copa de 2018 e é figura frequente nas convocações do técnico Tite.

Osasquense se diz preparado caso precise bater o pênalti decisivo

Um dos jogadores de confiança do treinador Pep Guardiola, Ederson deve ser um dos batedores do Manchester City caso a decisão vá para os pênaltis e está pronto para a enorme responsabilidade. “O quinto eu pego, o decisivo. Eu peço para bater o quinto”, declarou, em entrevista à TNT Sports.

No caminho para a decisão, o time de Guardiola e Ederson eliminou Paris Saint-Germain, de Neymar, na semifinal; Borussia Dortmund, nas quartas; e Borussia Mönchengladbach, nas oitavas. O Chelsea, de Thiago Silva, Kante, Pulisic e cia., eliminou Real Madrid nas semifinais; Porto nas quartas; e Atlético de Madrid nas oitavas.

Horário e onde assistir a final da Champions League:

A final da Champions League, entre os ingleses Manchester City e Chelsea, acontece a partir das 16h (de Brasília) deste sábado (29), com transmissão ao vivo pelo canal a cabo TNT, pela página TNT Sports no Facebook e pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports.