Saiu o edital: CPTM abre concurso público com salários até R$ 4.179,02

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) finalmente publicou seu aguardado edital. O Concurso Público da CPTM traz oportunidades para cargos nos quais exige-se formação do ensino fundamental ao médio.

Desde que o Visão Oeste publicou a matéria antecipando os planos de abertura do concurso pela companhia, o tema gerou grande interesse no site e nas redes sociais. A má notícia para os concurseiros e interessados que aguardavam o edital é a quantidade de vagas: são apenas 8 vagas.

As oportunidades são destinadas aos cargos de Agente de Conservação de Via (único que exige apenas ensino fundamental), Agente de Manutenção Civil (Pedreiro), Agente de Manutenção Civil (Encanador), Agente de Manutenção Metalúrgico (Soldador), Agente de Serviços de Operação, Oficial de Manutenção Elétrica (Eletricista), Oficial de Manutenção Mecânica (Mecânico) e Técnico de Manutenção, Projetos e Obras (Modalidade: Edificações ou Construção Civil). Os salários que vão de R$ 1.866,04 a R$ 4.179,02.

Valores de inscrições e prazos

Para participar do concurso público da CPTM, os candidatos devem se inscrever no site da instituição organizadora www.rboconcursos.com.br. O prazo de inscrição terá início no dia 28 de julho e vai até 18 de agosto.

A taxa de inscrição para o cargo que exige apenas ensino fundamental é de R$ 14,80. Para os demais cargos o valor é maior, de R$ 15,70. A prova será realizada em 10 de setembro, com questões de Língua Portuguesa e Matemática. Os cargos de nível técnico terão também questões de conhecimento específico.

Para saber mais, baixar o edital ou fazer a inscrição, visite o site da organizadora do concurso: http://www.rboconcursos.com.br