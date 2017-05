Deve ser publicado nesta sexta-feira, 19, na Imprensa Oficial do Município de Osasco (Iomo), o edital do concurso público com 1.271 vagas, em mais de 50 cargos, na Prefeitura.

As inscrições começam dia 29, segundo a assessoria da prefeitura, e vão até 23 de junho. Os salários vão de R$ 1.082 a R$ 4.350, de acordo com a ocupação – veja a relação de cargos e vagas abaixo.



As provas devem ocorrer na segunda quinzena de julho. A expectativa é de que a maioria dos aprovados no concurso comece a trabalhar na administração municipal ainda no segundo semestre, parte deles já em agosto. “[Para] a grande maioria dos cargos, [os aprovados] vão ser chamados ainda este ano”, afirmou Rogério Lins.

Vai ser o maior concurso público realizado pela Prefeitura osasquense desde 1993, segundo Rogério Lins. Ele corrigiu a afirmação que fez na quarta, de que seria o maior concurso na história da cidade.

“É o primeiro de uma série de concursos públicos que a gente pretende realizar para reorganizar administrativamente a cidade”, declarou o prefeito.

O Instituto de Cultura, Desenvolvimento Educacional, Promoção Humana e Ação Comunitária (Indepac) será o responsável pelo concurso.

VAGAS EM CONCURSO PÚBLICO EM OSASCO*