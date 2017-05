O edital de um concurso público com mais de mil vagas na Prefeitura de Osasco deve ser publicado na noite desta sexta-feira, 19, na Imprensa Oficial do Município (Iomo), segundo o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), e o secretário de Administração, Sergio Di Nizo.

Ainda não foi divulgado o número exato de vagas que devem ser abertas. De acordo com Di Nizo, deve chegar a 1.200, 1.300 vagas.

“Nossa previsão é para sexta-feira [a publicação do edital]. No geral, em todos os cargos, vai totalizar de 1.200 a 1.300 vagas oferecidas”, disse Sergio Di Nizo. De acordo com o secretário, as oportunidades serão distribuídas em cerca de 30 cargos.

Ele afirmou há uma grande demanda na administração municipal e os aprovados devem começar a trabalhar na administração municipal rapidamente. “Acredito que em agosto a gente já deva estar dando posse à maioria dos concursados aprovados”.

O secretário também explicou o motivo de a prefeitura abrir concurso público, não processo seletivo, como divulgado inicialmente: “Estudando a legislação acabamos tendo esse entendimento, de que o processo seletivo só pode ser oferecido no não preenchimento de vagas no concurso público. Então, por isso que a gente repensou e optamos por fazer o concurso público”.

“No não preenchimento das vagas, na sequência, tendo necessidade das funções, a gente abre processo seletivo”, completou Di Nizo.