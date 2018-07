Educando com a Bola no campo do Osasquinho

Que o futebol está no sangue do brasileiro e que o esporte mobiliza multidões, sobretudo em ano de Copa do Mundo, não é novidade. Mas em Osasco, o projeto Educando com a Bola, trabalho voluntário realizado pelo aposentado e educador esportivo Jorge Aparecido de Souza e que conta com o apoio da Prefeitura, vai muito além da ideia de alimentar o imaginário dos aspirantes a craque. As atividades, no campo do Osasquinho, na Vila Osasco, também visam educar os jovens para a vida.

“Ao trazer as crianças para os espaços de lazer e proporcionar recreação e atividades esportivas, a gente tira as crianças das ruas, afasta das más companhias. A ideia é fazer com que, independentemente de virarem ou não atletas, eles se tornem cidadãos de bem”, avalia o educador.

Direcionado a meninos com idades entre 6 e 12 anos, o projeto usa o futebol como meio de promover a interação e incentivo ao convívio em grupo e respeito às individualidades.

“Vamos tentar trazer crianças e professores de escolas públicas para participarem de algumas aulas, para ampliarmos essa interação”, disse Jorge Aparecido.

Além das aulas, é feito o acompanhamento da situação escolar dos alunos, pois o objetivo é também estimular as crianças a terem disciplina nos estudos.

Iniciado este ano, o projeto reúne 40 meninos, com aulas às quintas-feiras no Osasquinho e às sextas, das 14h às 16h, na Praça 8 de Maio, que conta com quadras society (grama sintética), futsal, academia ao ar livre, espaço pet, playground e pista de caminhada. O espaço foi reformado este ano.

O estudante Caio Marques, 9 anos, morador da Bela Vista, é um dos alunos do projeto. “Para mim, é o início de um sonho de ser jogador. Espero que vire realidade”.

Crianças de toda a cidade podem participar do projeto Educando com a Bola, desde que os pais ou responsáveis assinem termo de permissão.

Mais informações sobre este e outros projetos apoiados pela Prefeitura de Osasco na Secretaria de Esportes: 3654-1062.