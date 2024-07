Eita! Deolane perde a paciência com Fiuk e detona: “Para de ser moleque, nunca te iludi!”

Uma polêmica envolvendo Deolane Bezerra e Fiuk, ambos moradores de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, agitou as redes sociais nos últimos dias e ganhou um novo capítulo hoje (2). A influenciadora digital fez uma live no Instagram negando qualquer romance entre eles e chamou o filho de Fábio Jr. de “moleque”.

“Nunca fiquei com macho para aparecer na Internet. A única pessoa que me ajudou foi o Kevin e ele não está mais aqui. Não vem montar em cima de mim, não! Para de ser babaca, faz a sua história! Para de ser vítima, para de ser moleque, você tem 33 anos, seu babaca. Eu não sou otária, não sou a vilã da história”, disparou Deolane.

“Em todos os lugares que eu fui, eu falei bem do Fiuk. Falei que era um gato, um lindo, um fofo, um educado. E ele era. Até ele se frustrar [com os ‘nãos’ de Deolane] e não conseguir lidar. Todas as nossas conversas foram muito claras. Que aquilo era contudo, uma brincadeira. E, quando eu vi que estava passando dos limites, eu quis parar”, explicou a advogada referindo-se à rápida proximidade com Fiuk, que repercutiu na web e gerou especulações de que os dois estariam se relacionando.

Deolane sempre deixou claro que a relação dela com o ex-BBB era apenas de amizade, e que se enganou com ele. Na live, contou que ficou incomodada com as atitudes de Fiuk e o acusou de ter tentado agarrá-la enquanto ela estava dormindo, em um rancho. “Qual foi o dia que eu te dei uma esperança? Passei três dias no rancho e vim embora para São Paulo porque até uma ceninha de choro você fez”, revelou.

Segundo a loira, quando esse episódio aconteceu, ambos ainda tiveram uma conversa séria, ainda no rancho, e ela mais uma vez deixou claro que não queria se envolver com Fiuk.

“Eu não sou menina, sou mulher! Não me iludo se alguém vem de família rica. Eu não vivo no meio de artista, vivo no meio de pessoas que eu gosto. Chega de desespero, cria a sua história, mostra quem você é. Odeio vítima, não vem montar em cima de mim. Não me aproveito de ninguém”, continou Deolane Bezerra. “Qual é a sua? Eu não tenho paciência, quer ‘biscoitar’ em cima de mim? Vai ouvir. Sempre deixei claro que era conteúdo, brincadeira”, disse ainda.

A influenciadora revelou ainda que Fiuk mostrava mensagens que ele trocava com outras meninas, nas quais se “humilhavam” para ficar com ele. “Agora [que levou um não] você quer dar uma de coitadinho e a aproveitadora sou eu? Emocionado, com 33 anos nas costas e achando que sou otária, que você vai se fingir de coitado. A tiazinha iludindo o pobre menino”, disparou.

As declarações de Deolane vieram logo após Fiuk procurá-la para reclamar sobre a forma como ela tem comentado sobre ele na mídia. Um trecho da conversa foi exposto pela loira, que postou um print nos Stories do Instagram. Depois disso, Fiuk também usou os Stories para dizer que tentou ligar para Deolane e resolver o mal entendido, mas a loira não o atendeu.

“Não me retornou, parou de me seguir, virou essa loucura toda. Mas não vou pilhar com isso não, não tenho ranço, não tenho raiva, só tenho a agradecer. É uma pena isso tudo ter acontecido. É uma pena ela ficar achando que ninguém presta ou que está à altura”, declarou o filho de Fábio Jr.