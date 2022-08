EKKOGROUP é a nova patrocinadora do Osasco Voleibol Clube

A incorporadora de alto padrão EKKOGROUP, líder nas região de Osasco e Granja Viana, em Cotia, é a nova patrocinadora do time feminino Osasco Voleibol Clube na temporada 22/23.

O jogo de estreia da equipe no Paulista será nesta terça-feira (16), no ginásio José Liberatti, em Osasco. Outros patrocinadores de peso também estarão presentes no incentivo ao clube esportivo feminino, como a rede São Cristóvão Saúde, TOP, EcoOsasco e Nakal, além do apoio da Prefeitura de Osasco.

“Estamos muito animados com essa parceria, que traz como grande ponto central o apoio ao esporte como um todo, visando, principalmente, valorizar os grandes talentos da região. Será uma grande honra incentivar uma equipe que projeta o nome da cidade para todo o mundo”, afirma Diego Dias, CEO da EKKOGROUP.

O técnico da equipe de Osasco, Luizomar Moura, também comemorou a chegada do novo parceiro. “Uma alegria receber a EKKOGROUP, uma empresa que colabora diretamente para o desenvolvimento da cidade e estará, a partir de agora, ao lado do time que é uma das paixões do osasquense”, declara o treinador.

Sobre a EKKOGROUP

Empresa fundada em 1999 pelos pais do CEO Diego Dias, com a construção de residẽncias pontuais em Osasco, Alphaville e Granja Viana, a EKKOGROUP se transformou em uma incorporadora no início de 2010. Em 12 anos, tornou-se referência no mercado e líder regional, desenvolvendo projetos de alto padrão, modernos e inovadores.

A EKKOGROUP conta com mais de 3.000 clientes ativos e mais de 400 corretores cadastrados. Além disso, já são 30 projetos lançados e mais de 40 em desenvolvimento. Até 2025, o objetivo da incorporadora é estar entre as cinco maiores e mais rentáveis empresas do setor imobiliário brasileiro, atuando com políticas de atuação sustentável e preocupação ambiental.