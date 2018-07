“Ele não jogava nada”, diz treinador osasquense que descobriu Ederson, goleiro da seleção

O goleiro Ederson, do Manchester City (ING), que foi reserva da seleção brasileira na Copa do Mundo, voltou às origens na quarta-feira (18). Osasquense, Ederson visitou o Poliesportivo Ayrosa, local onde jogava na infância, época em que foi descoberto pelo treinador Gilberto Lopes, conhecido por Giba.

Em Osasco, o goleiro foi recepcionado pelos alunos do treinador Giba, distribuiu sorrisos e autógrafos. Também fez inúmeras selfies com os atletas mirins. O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e o secretário de Esporte, Recreação e Lazer, Carmônio Bastos, também fizeram questão de homenagear o goleiro, que ganhou um cartão de prata. Ederson retribuiu, entregando ao prefeito uma camiseta autografada.

Um dos atletas mirins perguntou a Ederson como foi sair de Osasco para ganhar o mundo. “Foi um sonho realizado e representar a Seleção Brasileira mais ainda”, confidenciou.

Giba contou que Ederson chegou ao Poli Ayrosa aos 8 anos acompanhado do irmão. Ambos queriam jogar. “Ele não jogava nada. Batia bem, mas não jogava absolutamente nada. Resolvi colocá-lo no gol e foi uma surpresa. Hoje estou muito orgulhoso dele”, disse.

Futuro

Entre os atletas mirins que recepcionaram Ederson estava Vítor Aparecido Vieira Santana, 13 anos, conhecido como Chocolate, cujo pai Carlos Eduardo de Jesus Santana, conhecido como Bahia, anunciou que o filho vai jogar fora do país.

“Ele foi chamado para jogar na Itália em dezembro. Ele joga como lateral esquerdo ou atacante e vinha há muito tempo treinando com esse mestre, que é o Giba. Com a ajuda dele, agora vai voar e realizar seu sonho”, disse, todo orgulhoso.

O Centro de Captação Champions Ebenézer F.C funciona de segunda, quarta e sexta, no campinho do Poli Ayrosa, em dois horários, das 8h às 11h, e das 13h às 17h, e atende na categoria menor de 6 a 20 anos. Atualmente conta com cerca de 200 alunos.