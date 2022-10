Eleito, Gerson Pessoa agradece votação histórica

O agora eleito deputado estadual Gerson Pessoa (PODE) já postou mensagem de agradecimento pela votação histórica que obteve para a Assembleia Legislativa nesse domingo (2).

Ele e o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE) postaram foto junto ao viaduto metálico com a seguinte mensagem. “Obrigado pelos mais de 140 mil votos! Com humildade e muito trabalho seguiremos nossa missão! Mais de 108 mil votos em Osasco, sendo o Deputado Estadual mais votado da história dentro do Município! Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria!”.

Ao lado de Emidio de Souza (PT), Gerson irá representar Osasco no parlamento paulista.

