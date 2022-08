Elenco do “Que Comédia Stand Up” se apresenta em Barueri nesta quarta-feira...

A equipe do “Que Comédia Stand Up”, formada pelos comediantes Rogério Morgado, do Pânico; João da Nica, o motoboy; Valdeci Proença e Rodrigo Ferraz, vai se apresentar em Barueri nesta quarta-feira (17), às 21h, no restaurante Quintal da Cidade (Avenida Aruanã, 352 – Tamboré, Barueri).

Os ingressos estão sendo vendidos no site Sympla. A censura é 14 anos.