Eles estão de volta! Netflix divulga primeiro trailer de Teletubbies

Teletubbies ganhou mesmo uma nova versão produzida pela Netflix, um desejo de muitos que cresceram assistindo o sucesso entre os anos 90 e começo de 2000. Nesta quarta-feira (19), a plataforma de streaming divulgou o primeiro trailer da série infantil.

publicidade

A Netflix promete trazer ao público uma versão repaginada dos bonecos coloridos Tink Wink, Dipse, Laa-Laa e Po. No entanto, o cenário semelhante à versão original que aparece no trailer divulgado hoje já causa nostalgia no público.

Teletubbies estreia na Netflix em 14 de novembro.

publicidade

Assista ao trailer:

TINKY-WINKY, DIPSY, LAA-LAA, PO! 🎶 Uma nova versão de Teletubbies chega dia 14 de novembro. pic.twitter.com/33GMOXomzC — netflixbrasil (@NetflixBrasil) October 19, 2022