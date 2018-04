Eletropaulo prevê investir R$ 35 milhões em Cotia até 2022

Para diminuir as quedas de energia, alvo frequente de reclamações, e melhorar o atendimento à população de Cotia, a Eletropaulo anunciou que pretende investir R$ 35 milhões no município, no ciclo 2018-2022. Ao todo, são sete obras que, juntas, beneficiarão mais de 400 mil clientes.

Publicidade

Em apenas uma delas, a distribuidora está com aporte que passa dos R$ 20 milhões. Essa obra visa a atender ao crescimento da região, aumentando a capacidade da linha e flexibilidade operativa do sistema elétrico.

Entre os bairros contemplados, estão Das Pitas, Do Maranhão, Bosque Capuava, Caiapia, Cemucam, Cercado Grande, Estância De Embuarama, Granja Viana, Jardim Barbacena, Jardim Colibri, Jardim Indaiá, Jardim Nova Coimbra, Jardim Recanto Da Fonte e Jardim Santa Luzia.

Além das obras, outras melhorias estão planejadas, como as mais de 27.600 podas de árvores, que evitam o contato dos galhos com a rede elétrica, evitando desligamentos de energia.