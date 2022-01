Eliana apresenta novo reality show da Netflix “Ideias à Venda”

A Netflix anunciou, nesta quarta-feira (12), o seu mais novo reality show brasileiro “Ideias à Venda”, que será apresentado por Eliana. Com seis episódios, a produção chega à plataforma de streaming no dia 9 de fevereiro.

A cada episódio de Ideias à Venda, quatro empreendedores vão apresentar produtos inovadores para jurados famosos em busca do prêmio de R$ 200 mil. Apenas dois participantes conseguem chegar à prova final e a decisão de quem leva a melhor será da plateia.

Já a bancada de jurados é formada pela jornalista e ativista pela igualdade racial Luana Génot, com uma cadeira fixa em todos os episódios, e a participação de um convidado por programa, como Camila Coutinho, Luisa Mell, Leo Picon, Mariana Rios e Enzo Celulari.

“Não vejo a hora de vocês conferirem este reality incrível que tive o prazer de apresentar. Tô feliz demais!”, comemorou Eliana, nas redes sociais. “Sabemos que empreender no Brasil requer muita criatividade e determinação, e no ‘Ideias à Venda’, vocês vão ver competidores com ideias inspiradoras que podem levar até 200 mil reais! É um super prêmio! Pode avisar a família, os amigos que a mamãe aqui tá na Netflix”, finalizou.