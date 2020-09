Eliana participará da transmissão de jogo do São Paulo na Libertadores no SBT nesta quarta

Após Ratinho participar de transmissão de jogo do Palmeiras, agora é a vez de Eliana participar de partida do São Paulo pela Libertadores transmitida pelo SBT, emissora sediada em Osasco.

Eliana participará como convidada do quadro ‘Torcedor SBT’, durante a transmissão do jogo River Plate (ARG) x São Paulo, nesta quarta-feira, 30 de setembro, a partir de 21h15.

Ao lado do narrador Téo José e dos comentaristas Mauro Beting e Edmílson, a apresentadora estará como convidada especial nos estúdios de São Paulo. “Não estarei como torcedora do São Paulo. Serei uma convidada para falar da paixão do futebol em casa, pois todos lá são São Paulinos. Serei convidada ao lado do Teo José”, diz a apresentadora.

Na semana passada, o apresentador Ratinho participou do jogo do Palmeiras no mesmo quadro. A emissora ressalta que o Torcedor SBT não é um comentarista. “Como o próprio nome diz, ele acompanha de fora a transmissão e torce, trazendo a visão mais emocional e de alegria de um torcedor na sua casa, para dentro do estúdio pré, intervalo e no final da partida”, diz o SBT.

A partida entre River Plate x São Paulo terá exibição para a capital e estado de São Paulo, Porto Alegre, Recife (TV Jornal), Belo Horizonte (TV Alterosa), Curitiba e Maringá (Rede Massa).

Já para o restante do Brasil, a emissora transmite Flamengo x Ind. Del Valle ECU, com narração de Luiz Alano e comentários de Eugênio Leal e Junior Baiano.