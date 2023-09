Eliezer exibe pé de limão do quintal de sua nova mansão com Viih Tube na Granja Viana

Eliezer exibe pé de limão do quintal de sua nova mansão com...

O ex-BBB Eliezer compartilhou com seus fãs e seguidores do Instagram detalhes do quintal de sua nova mansão, localizada em um condomínio de luxo na Granja Viana, bairro nobre de Cotia, onde vai morar com a mulher, a também ex-BBB Viih Tube, e a filha, Lua, de 5 meses. O influenciador digital mostrou ainda que a área externa conta com pé de limão, entre as muitas árvores.

“Estamos na obra aqui de casa e olha lá que lindinho [o esquilinho]. Aí filha, é sua casa. Daqui a pouco vai ter um monte de bichinhos pra brincar, vou encher isso aqui de pintinhos, galinhas e galo”, afirmou Eliezer, contando ainda que pretende fazer uma horta no espaço.

Como dito pelo ex-BBB, a mansão está em obras. A aquisição do imóvel pelo casal de influenciadores foi anunciada em julho deste ano. “Compramos nossa casa! Representa um ‘novo começo de era de gente suja de terra’ [risos] isso porque a gente queria literalmente um lugar no meio da floresta”, escreveram Viih e Eliezer, na ocasião.

Assim que mudarem, serão vizinhos da empresária e influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, que mudou-se recentemente para um imóvel luxuoso no mesmo condomínio.