Eliminar a água parada: o controle da dengue durante todo o ano

O agente de endemia da Prefeitura de Osasco, Guilherme Alcântara, explica que os cuidados são simples, mas fazem a diferença quando o assunto é impedir o avanço dos criadouros do Aedes aegypti, mosquito que transmite a dengue, zika e chikungunya.

“Toda semana o morador deve fazer uma varredura e verificar locais que possam acumular água parada. Manter sempre as caixas d’agua, galões, tonéis, ralos e lixeiras bem tampados, limpar as calhas, cobrir pneus, virar de boca para baixo as garrafas vazias, seja de vidro ou pet, cobrir piscinas, limpar a bandeja externa da geladeira, limpar as vasilhas dos bichinhos de estimação, por exemplo, evita a proliferação do mosquito Aedes aegypti”.

Manter a cidade limpa também contribui para combater a proliferação do mosquito transmissor e também as enchentes. Por isso é importante que a população não jogue lixo nas ruas e nem descarte entulho em locais inadequados, que podem bloquear bocas de lobo e assorear córregos.

O descarte irregular de lixo em vias públicas é considerado crime ambiental e, se houver flagrante, pode gerar multa. (Lei federal nº 9.605/1998).

Combate à dengue em Osasco

O trabalho de combate à dengue em Osasco é realizado diariamente pelos agentes de endemias da Secretaria de Saúde da Prefeitura, que visitam as casas e inspecionam os ambientes para encontrar possíveis pontos de proliferação dos focos do Aedes aegypti.

Além da visita técnica, aplicações de larvicidas, nebulização pelos bairros de maior reincidência do mosquito, também é feito o serviço de desratização em vias públicas. Todo o trabalho é acompanhado pelo Núcleo de Controle de Zoonoses e pelo Departamento de Controle de Zoonoses. Toda vistoria é inclusa em Boletins de Vigilância e Controle.

“É um trabalho contínuo de conscientização. Nós orientamos, mostramos os cuidados a serem seguidos e pedimos a colaboração das pessoas para eliminação de eventuais criadouros do Aedes aegypti. Trabalhamos na prevenção e para reduzir o número de casos da doença no município”, reforça o coordenador do Núcleo de Controle de Zoonoses, Enoque Luz.

Além do serviço de varrição das ruas feito diariamente por equipes da Secretaria de Serviços e Obras, a Prefeitura também faz a remoção de entulhos, pneus, restos de construção civil, móveis e lixo jogados nos córregos e ruas de modo irregular. Caso o munícipe precise do serviço gratuito de retirada desses resíduos, é necessário agendar previamente o atendimento na Central 156 (ou 3651-7080/WhatsApp), que funciona 24h/dia.

A cidade conta também com os Ecopontos, que recebem resíduos como sobras da construção civil, móveis velhos, madeira, papel, papelão, metal, plástico, vidros, entre outros.

Confira os endereços:

Ecopontos:

Jardim Mutinga – Avenida Ônix, 783

Novo Osasco – Rua Theodoro de Souza Brandão, 1.020

Jaguaribe – Rua Fernando Miolin Filho, 150

Helena Maria – Rua Belarmino Alves da Silva, esquina com a Rua Walt Disney

Mini Ecopontos: