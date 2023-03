Elo abre vagas de emprego em Alphaville, Barueri

A Elo, uma das principais empresas de soluções de pagamento no país, está com vagas de emprego abertas em diversas funções em seu escritório, que está localizado no Alphaville Industrial, em Barueri.

Há oportunidades para advogado de governança corporativa, analista contábil júnior, analista contábil pleno, analista de contas a pagar, analista de contas a receber, analista de CRM, analista de estratégia e performance de portfólio, analista de faturamento júnior, analista de governança corporativa, analista de produtos, analista de sistema (SAP), analista pleno de Bussiness Analytics e analista tributário.

A Elo também busca por assistente de gente e gestão, assistente de tecnologia (vaga afirmativa para pessoas trans), coordenador de Finops, coordenador de engenharia de software, designer, especialista de prevenção à fraude, especialista jurídico regulatório, gerente de comunicação e marketing, gerente de ouvidoria, engenheiro de software Backend (afirmativa para mulheres, pessoas com deficiência e negras), redator especialista, entre outras.

Algumas oportunidades são para trabalho no formato híbrido, sendo remoto e presencial em Barueri. Além disso, a Elo prioriza o compromisso com a inclusão. “Respeitamos as individualidades e promovemos uma cultura inclusiva, que busca a equidade e valoriza as diferenças de gênero, religião e etnia”, diz, estendendo as oportunidades às pessoas com deficiência e LGBTQIA+.

A vaga de analista contábil exige formação completa em Contabilidade, experiência em rotinas de fechamento contábil, conhecimento intermediário ou avançado em pacote Office (Excel, PowerPoint) e conhecimento no sistema SAP (módulo FI). Serão considerados diferenciais experiência em mercado de pagamentos (bandeiras, bancos e credenciadores), capacidade de análise e geração de insights e criativa para resolução de problemas com foco nos clientes e parceiros.

Para a função de analista de contas a receber é necessário ter formação completa em Contabilidade, Administração ou áreas correlatas, experiência em controles e indicadores da área de contas a receber, conhecimento de fluxo de caixa direto, conhecimento avançado em pacote Office (Excel e PowerPoint) e conhecimento no sistema SAP.

“Todos os colaboradores são elegíveis e podem optar por escolher a rotina de trabalho que mais se encaixa ao dia a dia, sem dias obrigatórios, com a flexibilidade de ser acordado com a liderança quais momentos fazem mais sentido aquela ida ao escritório”, afirma a Elo.

Benefícios

Os salários não foram informados. Já os benefícios oferecidos pela Elo aos colaboradores são:

Participação nos Resultados (PPR);

Assistências médica e odontológica (Bradesco);

Seguro de vida (Bradesco Seguros);

Previdência privada (100% custeado pela Elo);

Vale refeição/alimentação de R$ 1.800;

Alelo Mobilidade;

Alelo Cesta Natal;

Alelo Cultura (benefício a ser usado em teatro, cinema ou livrarias);

Zenklub (plataforma de saúde e bem estar);

Acesso ao clube de vantagens Bradesco;

Licença parentalidade estendida;

Auxílio idiomas;

Gympass (rede de academias e estúdios para práticas esportivas).

Como se candidatar às vagas na Elo, em Barueri:

Os interessados em participar do processo seletivo para as vagas na Elo devem acessar o site de recrutamento da empresa (Elo (gupy.io)), onde podem obter mais informações sobre as oportunidades e cadastrar o currículo online.