Elvis Cezar anuncia reunião partidária com a presença de Ciro Gomes em Santana de Parnaíba

O pré-candidato a governador, Elvis Cezar (PDT), ex-prefeito de Santana de Parnaíba, anunciou que na segunda-feira (4) vai realizar uma reunião de pré-campanha na cidade com a presença do pré-candidato a presidente Ciro Gomes.

O evento, considerado o pré-lançamento oficial da campanha de Cezar ao governo de São Paulo, será aberto ao público e começa às 19h, na Arena de Esportes de Santana de Parnaíba. Segundo o partido, será organizada uma recepção aos novos filiados.

Na noite desta quinta-feira (31), o pré-candidato assinou oficialmente a sua filiação ao PDT, com a presença de prefeitos, vereadores e presidentes de diretórios na sede estadual do partido, na capital, com a presença do presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, entre outros correligionários. “Noite memorável de alegria e esperança. Agradeço a Deus, minha família, amigos e apoiadores, agradeço ao PDT pela oportunidade de disputar o governo do Estado de São Paulo”, disse o pré-candidato.

