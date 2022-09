Em A Fazenda 14, Tiago Ramos nega ter se envolvido com a mãe de Neymar por interesse

Em A Fazenda 14, Tiago Ramos nega ter se envolvido com a...

O influenciador digital Tiago Ramos abriu o coração nesta terça-feira (27) sobre o relacionamento que teve com Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar. Durante uma conversa com Ellen Cardoso, a Moranguinho, em “A Fazenda 14”, da Record TV, ele relembrou críticas que recebeu na época.

“Pensavam que eu estava (com ela por interesse), mas não! Sou muito humilde, ficava de boa, não tinha interesse em porr* nenhuma. Tinha interesse na mulher, de ter aquele sentimento por ela”, desabafou o peão, que é 30 anos mais novo que a ex-namorada. “As pessoas queriam que eu provasse isso, que provasse que não era interesseiro”, continuou.

“Temos os nossos erros, por isso que as pessoas falam, mas inventar coisas a seu respeito? Que me prejudicaram na minha vida profissional e no meu relacionamento, foi fod*”, lamentou o influenciador digital.

O peão contou que ainda tem sentimentos pela ex, mas “agora como amigo”. Ele disse também que entrou em “A Fazenda 14” para mudar a sua imagem com o público. “Agora, tenho que contornar tudo, dentro de um reality, para tentar conseguir minha vida de volta. Olha que loucura?”.

Tiago e Nadine tiveram um relacionamento marcado por polêmicas em 2020. Após o fim da relação, ele chegou a tatuar a nome de Nadine nas costelas, rebateu as críticas que recebeu, mas acabou cobrindo a tatuagem pouco tempo depois.