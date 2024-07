Em Alphaville, influencer sofre acidente com Porsche e mostra carrão destruído

O influenciador digital de Itapevi Shandin sofreu um acidente de carro, em Alphaville, reduto de ricos e famosos localizado entre Barueri e Santana de Parnaíba, ontem (11). No Instagram, ele apareceu com um machucado nos lábios e mostrou aos seus 758 mil seguidores sua Porsche 718 Boxter, avaliada em mais de R$ 550 mil, completamente destruída.

publicidade

“Foi um susto grande, mas o livramento foi maior ainda. O carro deu ‘pt’ [perda total] e não tem seguro, infelizmente”, lamentou o jovem. Ele estava com a namorada no banco do passageiro no momento do acidente.

Shandin contou que estava a 60 km/h e perdeu o controle do veículo, que deslizou na pista por conta da chuva. “O carro deslizou porque a pista estava escorregadia. E como é tração traseira, perdi o controle e bati na árvore”, disse.

publicidade

O jovem, que é conhecido por divulgar apostas online, apareceu nas imagens com um corte na boca e disse que machucou o dedo. Já a namorada dele chegou a desmaiar após a colisão e foi levada para o hospital. “Ela tomou quatro pontos na testa, quebrou o nariz e uma vértebra cervical. Já o carro teve perda total. Sem história triste. Obrigado pelo livramento, Deus”, completou.

Nos comentários, seguidores demonstraram preocupação com o jovem: “Tem que se cuidar, Shandin. Deus está dando várias chances e você está jogando fora”. “Você confia muito no airbag, irmão”, disse outro. “Bem material a gente vai no corre e conquista de novo. Que bom que está bem”, escreveu outro.