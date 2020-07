Em ato com Haddad, PT confirma indicação de Emidio à Prefeitura de Osasco

Em evento com a participação de Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação e candidato à presidência em 2018, o PT confirmou a indicação do deputado estadual Emidio de Souza para ser o candidato do partido a prefeito de Osasco.

Emidio já comandou a Prefeitura osasquense em dois mandatos, entre 2005 e 2012. Ele afirma que, se eleito, pretende retomar obras e programas de suas gestões que foram interrompidos. O pré-candidato cita como exemplos as urbanizações do Santa Rita, na zona norte, e da Favela da 13, no Jaguaribe. “Tudo que nos estruturamos e abandonaram, nós vamos retomar novamente”, declarou.

Haddad fez uma série de elogios ao correligionário: “Espelhei meu plano de governo de 2012 [à Prefeitura de São Paulo] nas experiências positivas das gestões petistas, e uma delas foi a do Emidio”.

O presidente estadual do PT, Luiz Marinho, também participou do ato que marcou a indicação de Emidio à Prefeitura de Osasco, entre outras lideranças do partido.