Em Barueri, adolescentes recebem contraceptivos implantáveis

A Secretaria de Saúde de Barueri, por meio da Coordenadoria de Ações Básicas em Saúde (Cabs), disponibiliza à adolescentes métodos contraceptivos mais eficazes. Os anticoncepcionais disponibilizados são o DIU Hormonal e o Implanon.

Esses dispositivos exigem menor influência da paciente sobre o método, diferente de outros tipos, como a pílula, que pode ser esquecida ou mal administrada, aumentando os riscos de gravidez.

O método DIU Hormonal é disponibilizado para todas as adolescentes com idade entre 11 e 19 anos.

Já o Implanon cabe apenas para as pacientes com idade a partir de 15 anos com acompanhamento no CAPS (Adulto, Infantojuvenil ou Álcool e Drogas), adolescentes em situação de alta vulnerabilidade social ou em situação de rua.

De acordo com a Prefeitura, a iniciativa da Secretaria de Saúde em dispor de novos métodos contraceptivos focados nas adolescentes garantem uma atenção integral à saúde da mulher, reduzindo os riscos causados pela gravidez precoce, como aborto espontâneo, bebês com baixo peso ou prematuros, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, depressão pós-parto e mortalidade.

Para ter acesso ao DIU Hormonal e ao Implanon, assim como todos os métodos contraceptivos disponíveis gratuitamente, basta ir até a UBS mais próxima da residência e procurar os grupos de Planejamento Familiar para ter informações e orientações sobre os direitos reprodutivos da mulher e ou do casal.