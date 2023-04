Em Barueri, avenida Mario Sadanori é interditada para obras da Castello Branco

Teve início nesta terça-feira (11) e deve seguir até dezembro deste ano o bloqueio da faixa de rolamento da direita da avenida Mario Sadanori Doi, antiga Café do Ponto, em Barueri. A interdição acontece devido às obras na rodovia Castello Branco.

Os motoristas que utilizam a via devem ficar atentos ao bloqueio de uma extensão de 250 metros da faixa, nas imediações do Posto Policial Rodoviário do Km 25 da Castello Branco, que será remanejado para implantação das vias marginais na pista oeste da rodovia (sentido interior). Com isso, apenas uma faixa permanecerá livre.

O gerente de Engenharia da CCR ViaOeste, Felipe Lellis Andrade, explicou que serão realizados trabalhos de contenção de um aterro. “É importante que os motoristas respeitem a sinalização implantada no local, sobretudo o limite de velocidade”, ressalta.

As obras de ampliação das marginais da Castello Branco estão previstas para término em 2025 e abrangem desde o km 22,5 até o km 27 e as faixas adicionais entre o km 27 e o km 31,6. O objetivo é proporcionar maior fluidez na interligação da capital paulista com os municípios da região oeste do Estado.

Em Barueri, o investimento está avaliado em mais de R$ 815 milhões e gera 21 mil empregos diretos e indiretos, segundo a concessionária CCR ViaOeste. Nesse projeto também consta a remodelação dos trevos de acesso a Barueri, assim como para o bairro de Alphaville, além da construção de duas novas pontes paralelas à ponte Guilherme de Almeida.

Canteiros e intervenções em Barueri

Por conta das obras de ampliação das marginais da rodovia Castello Branco no trecho que abrange Barueri, a concessionária CCR ViaOeste implantou dois canteiros de obras, interditando uma parte da faixa direita da rua da Prata e outra da avenida Dr. Dib Sauaia Neto, no sentido capital.

Durante o período das obras, outras interdições e intervenções poderão ocorrer no sistema viário no município.