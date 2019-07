Em Barueri, curso gratuito de maquiagem tem vagas abertas

A partir desta quarta-feira (10) estão abertas as inscrições para o curso de maquiagem profissional oferecido pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) da Prefeitura de Barueri.

As oportunidades são para moradores de Barueri com mais de 18 anos. As vagas são limitadas em 20 pessoas para a turma da manhã, e 20 para a tarde.

Inscrição

Para fazer a inscrição, basta trazer o RG original, uma cópia e o comprovante de endereço. A carga horária do curso é de 60 horas e ele é gratuito.

As inscrições serão feitas pessoalmente na sede da SADS, mesmo local onde serão ministradas as aulas.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) fica na avenida 26 de Março, 1.159, Jardim São Pedro. Inscrições no 1°andar. Para mais informações, você pode ligar: 4199–2800, ramais 199 e 205.