Em Barueri, escola na Vila São Luiz vira Maternal e será entregue hoje

Depois de receber obras de reforma e adequação da Prefeitura de Barueri, por meio de projeto coordenado pela Secretaria de Obras, a escola Wandeir Ribeiro, na Vila São Luiz, será entregue como “Maternal” à população neste sábado, 19, a partir das 10h.

Antes, a unidade funcionava como Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental). Agora, passará a atender crianças menores de 4 anos de idade. O prédio tem dois pavimentos, térreo e superior, e os ambientes ficam distribuídos em terreno de 6.956,90 metros quadrados, sendo a área construída de 1.819,24 metros quadrados.

Para se transformar em maternal, o governo municipal determinou a construção de solário, execução de pintura interna e externa; troca de revestimentos, lactário, banho e troca. A escola conta ainda com espaço de vivência, administração, duas salas para berçários, 10 salas, brinquedoteca, sala de amamentação e refeitório.

Escolas prontas e quase finalizadas

Só em 2017, a Prefeitura – além de reformas – pôs quatro escolas novas em funcionamento: Emeif Dorival Faria (Jardim Tupanci) e as maternais no Parque Imperial, Jardim do Líbano e Vila Márcia.

Neste ano, Barueri já descerrou a placa da Emeief Benedito, no Vale do Sol, e concluiu as obras de reforma adaptação do prédio da Emef Prefeito Nestor de Camargo, no Jardim Mutinga. Em 2018, o governo municipal prevê também entregar a Matermei do Engenho Novo e as maternais do Vale do Sol e Chácaras Marco.

Além disso, no Parque Imperial, a Prefeitura deu a ordem de início para reconstrução da Emef Amador Aguiar. Os trabalhos começaram em abril com a demolição do prédio existente. O prazo previsto para término é junho de 2019.