Em Barueri, Ganha Tempo restringe atendimentos e parques fecham

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde com relação ao novo coronavírus (covid-19), o Ganha Tempo Municipal de Barueri começou a restringir seus atendimentos ao público a partir desta quarta-feira (18) por prazo indeterminado.

Por enquanto os atendimentos internos estão sendo realizados apenas em casos de extrema urgência.

Dependendo das avaliações e orientações feitas pelas autoridades de saúde, poderá ocorrer interrupção total dos serviços do Ganha Tempo. Caso isso aconteça, a suspensão será amplamente informada pelos canais de comunicação oficiais da Prefeitura de Barueri.

A Prefeitura diz que a “medida é necessária como proteção à população, que deve evitar aglomerações e manter-se dentro de casa o máximo possível para conter a transmissão do novo coronavírus, especialmente visando a proteção dos mais suscetíveis a desenvolver a doença em sua forma grave, como é o caso de idosos e pessoas com doenças crônicas”.

Informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4199-1333.

Parques de Barueri estão fechados

Como forma de contenção da propagação da covid-19 (coronavírus), a Prefeitura de Barueri decidiu fechar os parques municipais durante todos os dias.

Desta forma, não abrem, por tempo indeterminado, os parques: Dom José (Boa Vista), Ecológico (Alphaville) e Taddeo Cananéia (Imperial).

A medida de suspensão de atividades já estava aplicada aos equipamentos esportivos da cidade. Campos, ginásios, quadras públicas e demais praças de esportes permanecem fechados.

A recomendação dos órgãos de saúde é para, quem puder, ficar em casa.