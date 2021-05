Em Barueri, pacientes acamados recebem vacinas contra covid-19 e gripe em casa

Pacientes acamados em casa e que são moradores de Barueri estão recebendo em domicílio vacinas contra a covid-19 e a influenza (gripe) por meio do Serviço de Assistência Domiciliar (SAD), da Prefeitura. Desde janeiro, 566 pessoas já receberam em casa a primeira dose da vacina contra o coronavírus, e 523 pacientes, a segunda dose.

O Serviço de Assistência Domiciliar é um programa da Diretoria Técnica de Enfermagem, ligada à Coordenadoria de Atenção Básica à Saúde (CABS), da Secretaria de Saúde de Barueri. O SAD tem entre seus principais objetivos oferecer tratamento mais humanizado aos doentes, ampliar sua autonomia, diminuir a demanda por atendimento hospitalar e/ou o período de internação.

“O atendimento domiciliar melhora a qualidade de vida das pessoas que necessitam de acompanhamento contínuo, pois recebem um cuidado diferenciado, humanizado e qualificado”, afirma Fernanda Lucas Medeiros Munhoz, diretora técnica de Enfermagem.

No serviço de imunização para pessoas acamadas estão envolvidos 15 profissionais, entre eles cinco enfermeiros e dez técnicos de enfermagem, que realizam atendimentos de segunda a domingo, das 8h às 18h. Esse serviço é realizado desde 2009.

Uma dessas profissionais é a enfermeira responsável técnica Maria de Fátima da Silva. “Estou no município há 21 anos. Entendo que a vacinação na residência garante maior tranquilidade e segurança ao paciente e aos familiares. Vejo o trabalho das equipes extremamente importante e necessário para melhorar a qualidade de vida das pessoas que se encontram em condições tão especiais”, comenta.

Vale lembrar que a vacinação domiciliar tanto contra covid-19 como contra gripe segue o calendário proposto pelo município. No momento, estão sendo vacinadas as pessoas com 60 anos ou mais.

A moradora Maria José Viana, do Jardim Maria Helena, é cuidadora da mãe, a acamada Maria Antônia, de 82 anos. Ela recepcionou a equipe multiprofissional do SAD que foi avaliar o estado de saúde da paciente e realizar a vacinação contra a gripe. “Excelente. Não tem o que reclamar. Minha mãe já havia sido vacinada contra a Covid-19. Tomou as duas doses. Ela é bem cuidada por nós e pela Saúde de Barueri”, afirmou Maria José.

Quem pode ser atendido em casa e como solicitar o serviço em Barueri

O acesso ao SAD se dá por meio do cuidador do paciente, que deve procurar a equipe de enfermagem da Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência do acamado. Um enfermeiro realizará a visita domiciliar e, após a avaliação técnica, encaminhará um relatório para a equipe do SAD, caso o paciente esteja dentro dos critérios de atendimento.

A admissão para pacientes com câncer é imediata, já os demais casos aguardam em média 30 dias. Durante o processo de admissão, o paciente continua sob os cuidados da equipe da UBS.

Entre os critérios de inclusão no Serviço de Atenção Domiciliar estão: estar acamado ou impossibilitado de locomoção; morar no município em residência fixa e ter um cuidador responsável, maior de 18 anos, para prestar os auxílios domiciliares (o cuidador deve estar presente durante as visitas da equipe).

