Em Barueri, “porcalhões” são flagrados por câmeras e detidos pela GCM

Na manhã de sábado (27), as câmeras de videomonitoramento de Barueri flagraram o momento em que ocupantes de um veículo despejavam entulho na avenida Jussara, no Jardim Santa Cecília.

Imediatamente duas viaturas – uma de Área Livre e outra da Guarda Ambiental – foram enviadas ao local. A ação foi tão rápida que os agentes puderam deter os culpados ainda durante o despejo ilegal.

Durante a abordagem, os envolvidos confessaram que estavam realizando uma reforma em um prédio na região do 18 do Forte, em Alphaville, e decidiram descartar o material na rua mencionada.

Os culpados foram conduzidos à Delegacia da cidade pelos agentes da GCM.

300 câmeras

Desde o início de 2017 a Prefeitura de Barueri vem reforçando o patrulhamento no município, contando, inclusive, com as câmeras de videomonitoramento. São mais de 300 espalhadas por toda a cidade, funcionando 24 horas por dia.

A Central de Videomonitoramento também tem acesso aos dispositivos das associações de Alphaville e Tamboré e às imagens realizadas pela base móvel de monitoramento – um micro-ônibus equipado com sete câmeras, utilizado em operações especiais nos bairros e em eventos com grande concentração de público.