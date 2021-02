Em Brasília: Rogério Lins e Ribamar vão a ministérios e Congresso por recursos para Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), desembarcou em Brasília nesta terça-feira (23). Ao lado do vereador e presidente da Câmara Municipal, Ribamar Silva (PSD), ele esteve em busca de recursos para áreas como educação, esporte e infraestrutura na cidade.

Além de solicitar a implantação de uma escola cívico-militar a representantes do Ministério da Educação, Rogério Lins levou ao Ministério do Desenvolvimento Regional o projeto para canalização de córregos, drenagem e pavimentação, e a implantação de novo sistema viário em Osasco.

A primeira-dama Aline Lins, o Secretário de Finanças, Bruno Mancini, o Secretário de Planejamento e Gestão, Éder Máximo e a vereadora Lúcia da Saúde (Podemos) também integraram a comitiva osasquense, que foi recebida pela deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), e apresentou uma série de projetos na ida à capital federal.

No Congresso Federal, Ribamar Silva formalizou pedidos de emendas parlamentares a deputados federais. Já na Secretaria Nacional de Esporte, os representantes de Osasco solicitaram investimentos no esporte recreativo e social e na infraestrutura esportiva da cidade. “Nossa vinda foi muito produtiva e, em breve, Osasco receberá os recursos para as melhorias que nossa cidade merece”, comenta o presidente da Câmara de Osasco.