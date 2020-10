Em caminhada pela reeleição, Rogério Lins destaca Outubro Rosa

Em campanha pela reeleição nas eleições municipais de novembro, o prefeito Rogério Lins (PODE) realizou caminhada na região central apoio ao Outubro Rosa, mês de conscientização para prevenção e combate ao câncer de mama.

“Esse é o mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. É muito importante que todas as mulheres criem o hábito de se tocarem, de se conhecerem. A prevenção é o melhor caminho. Unidas conseguiremos vencer essa batalha”, ressaltou a primeira-dama, Aline Lins.

“Nossa caminhada é movida por uma causa nobre, que é a de conscientizar as mulheres de que é preciso fazer o autoexame e se prevenir desse inimigo silencioso, o câncer de mama, que mais mata mulheres no mundo todo. Se descoberto na fase inicial as chances de cura são maiores”, reforçou Rogério Lins.

“Com muito trabalho e humildade nós vamos fazer a Osasco do futuro, uma cidade ainda melhor para as mulheres, as mães, as irmãs, as avós, as crianças, a família, uma cidade melhor para todos nós”, completou.

A iniciativa teve a participação das candidatas dos 16 partidos que integram a Coligação Osasco Cada Vez Mais Nossa.

Compromisso com as mulheres

A presidente do diretório municipal do PDT, Mônica Veloso, fez leitura de uma Carta Compromisso de Rogério para as Mulheres. No documento, o prefeito e candidato à reeleição se compromete em criar a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; implantar programas e ações com garantia de recursos em todas as áreas, além de criar espaços de poder e decisão exclusivos para mulheres; promover a equidade de gênero, direitos e igualdade salarial, e acima de tudo: combater qualquer tipo de violência contra mulheres; valorizar a saúde da mulher, em todas as fases e ciclos da vida; estimular o empreendedorismo feminino e a oportunidade de ocupação desses espaços; entre outras questões.

“Todas as candidatas estão aqui reunidas representando as mulheres de Osasco, em prol do Outubro Rosa, confirmando nosso apoio a esta causa que é de toda a sociedade, e também com o propósito de reeleger nosso prefeito Rogério Lins, porque ele tem lutado por políticas públicas, programas e ações que reforçam cada dia mais a importância da mulher em Osasco”, disse Amanda França, presidente municipal do Partido da Mulher Brasileira (PMB).

Nos últimos dias Rogério Lins também realizou atos de campanha em bairros como Piratininga, Helena Maria, Centro, Jardim Veloso, Padroeira, Jardim Santo Antônio, Jardim D’Abril, Jardim da Glória e Jardim Oriental.

“Agradecemos todo o carinho com que fomos recebidos por onde passamos. Cada palavra de incentivo, cada oração e cada sorriso com o olhar nos motivam a seguirmos nossa missão de fazer o bem”, disse.