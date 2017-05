Em Carapicuíba, bares podem ter de fechar as portas às 23h

Em Carapicuíba, o vereador Ladenilson Pereira (PMB) apresentou o Projeto de Lei 2231/17, que prevê o fechamento de estabelecimentos sem isolamento acústico até às 23h, com exceção dos sábados, dia em que o horário se estenderia até 23h59, de acordo com a proposta do parlamentar.

Em fevereiro, a prefeitura de Carapicuíba chegou a fechar 15 bares do município devido ao excesso de barulho e a irregularidades na documentação, entre outras.

Ladenilson Pereira apresentou também o PL 2230/17, que combate a poluição sonora vindas de carros com som alto, residências e estabelecimentos comerciais. A infração acarreta em multa de R$ 1,5 mil e, em caso, de reincidência o valor duplica.

Lei dos Pancadões no Estado

No entanto, já existe legislação estadual sobre o tema, a chamada “Lei dos Pancadões”, sancionada em fevereiro pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).