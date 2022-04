Em Carapicuíba, Boulos critica reintegração de posse na Vila Municipal: “moradia é direito”

O pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) esteve em Carapicuíba, na noite desta terça-feira (5), para prestar apoio às famílias que moram na comunidade localizada na Vila Municipal, onde será realizada uma reintegração de posse na próxima quarta (13).

Ao lado de Ediane Maria, coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), e do vereador Emerson Osasco, Boulos participou de uma assembleia com os moradores, criticando a ação. “Não ao despejo da Vila Municipal, em Carapicuíba”, disse, nas redes sociais. “A Prefeitura começou a demolir casas e pressiona os demais moradores a saírem. Todo apoio a essa luta. Moradia é direito”, completou o político.

Nas últimas semanas, os moradores foram às ruas em protesto contra a ação, que deve afetar ao menos 400 famílias. De acordo com a Prefeitura de Carapicuíba, os moradores têm até o dia 12 para deixarem o local de forma “voluntária”. “O Governo do Estado e a Prefeitura estão tomando todas as medidas para que o cumprimento da decisão seja o mais tranquilo possível”, diz a administração municipal.

No do 13, quando será realizado o cumprimento da ação judicial, um trecho da avenida Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu será interditado, a partir das 4h. Ação contará com o apoio da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Trânsito.