Em Carapicuíba, jovem é morto com facada no peito após discussão

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por matar a facadas um jovem, de 24 anos, após uma discussão, na cidade de Carapicuíba. O crime aconteceu no sábado (15).

Os dois haviam se conhecido naquele mesmo dia e estavam bebendo junto com outras quatro pessoas quando iniciaram uma briga. Muito alterado, o homem se retirou do local, foi até a casa da irmã e voltou com uma faca. Segundo relatos, ele esperou a vítima passar por uma viela para golpeá-la.

A vítima, identificada como Dener da Silva, foi atingida no peito, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o autor do crime foi preso em seguida, dentro do condomínio onde morava com os pais.

A faca utilizada no crime foi localizada em uma área de mata e apreendida. O caso foi registrado no 1º DP de Carapicuíba.

Com informações do “Brasil Urgente”, da Band.