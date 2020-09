Em Carapicuíba, parque da Aldeia fica lotado neste feriado em plena pandemia

Em meio à pandemia de covid-19, o feriado do Dia da Independência do Brasil, celebrado nesta segunda-feira (7), foi marcado por aglomerações em diversos parques na região. Em Carapicuíba, um munícipe registrou imagens do Parque da Aldeia, que ficou lotado.

Crianças e adultos se aglomeraram, sem máscara, desde a manhã desta segunda. Nas redes sociais, munícipes que passaram próximo ao local registraram indignação.

“Fiquei horrorizada. Era tanta gente que nem parece que estamos enfrentando uma pandemia e que estamos em quarentena. Povo sem noção!”, disse uma mulher. “Triste demais! Enquanto nos resguardamos ao máximo, eles curtem como se não houvesse o amanhã. Deus nos ajude”, lamentou outra.

Publicidade

Carapicuíba tem 292 mortes confirmadas por covid-19 até sexta-feira (4), segundo o último boletim divulgado pela administração municipal. Desde o início da pandemia, a cidade registrou 7638 casos confirmados da doença.