Em casa, Barueri Esporte Forte Sub-14 vence São Caetano pelo Metropolitano de Vôlei

Na tarde de terça-feira (20), o Barueri Esporte Forte recebeu a equipe do São Caetano pela 16ª rodada do Campeonato Metropolitano de Vôlei Feminino Sub-14 e venceu por 3 sets a 0 com parciais de 25×10, 25×3 e 25×15.

A partida durou 51 minutos e garantiu a liderança absoluta da equipe dirigida pelo técnico José Vonaldo Sousa, o Cunha, na competição. Dos 48 sets disputados, foram vencidos 43 (set average de 9,6).

Noa próxima quarta-feira (28), às 17h30, ocorre a 17ª rodada do Campeonato Metropolitano no Ginásio do Jardim Belval. O adversário do Barueri será o São José Vôlei, que está em penúltimo lugar na tabela.

