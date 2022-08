Em casa, basquete osasquense vence Araraquara pelo Paulista

O Basquete osasquense entrou em quadra no Ginásio Geodésico, na noite da última sexta-feira (26), contra a equipe do Araraquara pelo Campeonato Paulista. O time da casa venceu por uma vantagem de 84 a 66.

Osasco emplacou a segunda vitória em oito partidas no estadual, e atualmente está na sexta colocação. Já o rival, Araraquara, é o vice lanterninha com apenas 1 (uma) vitória.

Apesar da vitória, o técnico João Ricardo Lourenço não considerou um jogo fácil. “Logo após uma vitória podemos dizer que vem um embalo e uma confiança a mais para o próximo jogo”, disse.

A equipe do Basquete osasquense é contemplada pelo Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esportes, Recreação e Lazer.

Aulas gratuitas

O time oferece aulas gratuitas, denominadas “Atividades do Ninho da Coruja III – Cestando a Autoestima”, que são realizadas em dois núcleos: Um no Jardim Santo Antônio e outro no Quitaúna.

Podem participar crianças e jovens entre 7 e 17 anos. Para se inscrever basta entrar em contato por meio dos telefones: (11) 94780-1383 ou (11) 94727- 9376.