Em cima da hora, Arena Hípica garante show de Jorge e Mateus em Carapicuíba

Por pouco os compradores de ingressos para o show de Jorge e Mateus em Carapicuíba, realizado ontem na Arena Hípica, não ficaram sem assistir à atração. Depois de uma liminar obtida pelo Ministério Público em Ação Civil Pública, o show chegou a ser proibido pela Justiça. Mas apresentando os documentos solicitados poucos minutos antes da abertura dos portões, os promotores do evento na Arena Hípica garantiram a realização do show.

A liminar concedida ao Ministério Público pela juíza da 4ª Vara Cível de Carapicuíba, Rossana Luiza Mazzoni de Faria, baseou-se na denúncia de que a Arena Hípica não teria AVCB (Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros) entre outros documentos.

A juíza deu prazo até às 17 horas de ontem, 23 de fevereiro, para que os organizadores apresentassem os documentos ou cancelassem a apresentação, sob pena de multa diária de R$ 2,5 milhões, caso desobedecessem a liminar.

Como a apresentação dos documentos não aconteceu até o prazo estipulado, a juíza chegou a emitir nova decisão, proibindo a realização do show e fixando a multa por desobediência em R$ 10 milhões.

Mais tarde, apenas seis minutos depois da 21 horas, horário previsto para a abertura dos portões, a Arena Hípica postou em sua página na rede social Facebook nota na qual garantia a realização do show de Jorge e Mateus em Carapicuíba e apresentava comprovante dos documentos exigidos, incluindo o AVCB eventual (específico para o evento), emitido no dia de ontem, e o protocolo de entrega na justiça apenas às 20h55, do mesmo dia, apenas 5 minutos antes do horário de abertura dos portões!