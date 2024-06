Em clima de São João, Bom Prato de Osasco, Carapicuíba e região servem comidas típicas nesta sexta

Comemorado todo mês de junho, o Dia de São João é uma das datas mais populares e queridas pelos brasileiros. Para marcar essa celebração, as unidades do Bom Prato em Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Cotia, Jandira, Embu das Artes e Taboão da Serra servirão um cardápio com comidas típicas da época, nesta sexta-feira (21).

publicidade

No Bom Prato de Osasco, situado na Rua João Collino, 240, Centro, o cardápio será: cassoulet, abóbora e milho verde assados com especiarias, salada de acelga escarola e cenoura ralada. E, de sobremesa, pé de moça.

No restaurante de Carapicuíba será servido: vaca atolada, cuscuz de legumes, escarola crocante e pé de moça. Enquanto na unidade de Cotia haverá cupim assado ao molho de laranja, refogado caipira, salada e curau de sobremesa.

publicidade

O cardápio do Bom Prato de Itapevi será: porco atolado, cuscuz de legumes, salada ametista e doce de abóbora. No restaurante de Jandira: cupim assado ao molho de laranja, refogado caipira, salada quadrilha e curau.

Nas unidades de Taboão da Serra e Embu das Artes, serão servidos: vaca atolada, cuscuz de legumes, salada ametista e doce de abóbora.

Na sexta-feira, o funcionamento do Bom Prato na região continuará o mesmo: a partir das 7h para o café da manhã. O almoço é servido às 10h30, preferencialmente para idosos, e às 11h para o público em geral. O jantar tem início às 17h.