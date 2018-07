Em comercial, KFC tira onda com as quedas de Neymar; assista

Em comercial, KFC tira onda com as quedas de Neymar

Em comercial na África do Sul, a rede de fast food KFC brincou com as quedas de Neymar em campo, que têm sido alvo de polêmicas nesta Copa do Mundo.

Publicidade

Publicado por Jornal Visão Oeste em Terça-feira, 3 de julho de 2018